Türk Telekom Grubu’na 2 yeni direktör

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Türk Telekom Grubu’nun yönetici kadrosuna 2 yeni atama daha yapıldı. Agile Çözümler Direktörlüğü’ne Serkan Fergan getirilirken, Devrim Melek TV Pazarlama Direktörü oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisansı ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Serkan Fergan, kariyerine Customs&Excise–Canada’da başladı, Fortis Bank, Pamuk Bank ve Tekstil Bank’ da dahil birçok kurumda üst düzey yöneticilik yaptı. İnternet bankacılığı, e-ticaret, e-ödeme, mobil teknolojiler gibi uzmanlıklara sahip Fergan, İngilizce ve İtalyanca biliyor. Pazarlama stratejileri, dijital pazarlama ve tüketici araştırmaları alanında 18 yıllık tecrübesi bulunan Devrim Melek, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu ve Makine Mühendisliği yüksek lisansına sahip. İstanbul Teknik Üniversitesi Pazarlama yüksek lisansı eğitimi de alan Melek, kariyerine Eczacıbaşı’nda başladı. Melek, son olarak Digitürk’te Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.