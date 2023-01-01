Türk Telekom Grubu’na 2 yeni direktör

Türk Telekom Grubu’nun yönetici kadrosuna 2 yeni atama daha yapıldı. Sabriye Gözde Çullas Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Özgür Ay ise Self Servis Kanallar ve Proje Yönetimi Direktörü oldu.

Sabriye Gözde Çullas yeni görevinde mevcut ve potansiyel yatırımcılarıyla olan ilişkilerini ve beklentilerini yönetecek, ilgili yatırımcılara uygun sunum ve bilgilendirmelerine yönelik faaliyetlerin yapılmasına liderlik edecek. Çullas aynı zamanda Türk Telekom ve Grup Şirketleri’nin ilgili sermaye piyasası mevzuatlarına ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun güçlendirilmesini sağlamaktan da sorumlu olacak.

Özgür Ay ise Türk Telekom Grubu’nun Bireysel Müşteri Hizmetleri tarafında yönetilen Self Servis kanalların (Web, Online İşlem Merkezi, IVR, USSD vb.) ihtiyaçlar kapsamında geliştirilmesine, müşteri memnuniyetinin üst seviyeye çıkması için ilgili kanallarda gerekli operasyon ve süreçlerin yürütülmesine liderlik edecek. Ay aynı zamanda Müşteri Hizmetleri ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve projeksiyonu yapılan projelerin IT Proje Ofisi ile eş zamanlı yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olacak.