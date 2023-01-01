Türk Telekom Grubu’nda yeni atama

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi Türk Telekom Grubu’nun yönetici kadrosunda bir yeni atama daha gerçekleşti.

Türk Telekom Grubu’nda yapılan yeni atama ile Nurçin Koçoğlu, Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü oldu. Koçoğlu yeni görevinde Kurumsal İş Birimi’nin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yönetiminden, kurumsal segment marka, ürün ve hizmetlerinin reklam, dijital pazarlama ve kanal yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve yönetiminden sorumlu olacak. Kurumsal İş Birimi’ndeki spesifik marka, ürün ve hizmetlerin etkinlik yönetimi faaliyetlerinin koordine edilmesi de Nurçin Koçoğlu’nun sorumlulukları arasında yeralacak.