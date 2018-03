“Türk Telekom Konforlu Hayat Platformu”

Türk Telekom Grubu, bireylerin günlük hayatına kolaylık ve konfor getiren “Türk Telekom Konforlu Hayat Platformu”nu hizmete sundu. Müşterilere, günlük hayatlarında sık kullandıkları araçları, cihazları ve mekanları her an, her yerden kontrol etme imkanı veren platform, zamandan ve kaynaktan tasarruf sağlıyor.

Platform; Yuvam, Aracım, Sağlığım ve Sevdiklerim olmak üzere dört ana kategoride sunduğu yenilikçi ürünlerle müşterilerin gündelik hayatına kolaylık, konfor ve verimlilik getiriyor. Oluşturdukları platform ile araçlar ve mekanlar üzerindeki güce ve kontrole tam anlamıyla müşterilerin hakim olmasını amaçladıklarını ifade eden Türk Telekom Grubu Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, “Hedefimiz bu platform ile insanlar ve nesneler arasındaki deneyim ve etkileşime yeni ve teknolojik bir boyut katarak günlük hayatın her alanını akıllı ve konforlu hale getirmek” dedi.