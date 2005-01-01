Türk Telekom teknolojisi, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak

Türk Telekom Grubu, ülkenin teknoloji ile kalkınmasında önemli rol oynayan ve global rekabette de Türkiye’yi başarıyla temsil eden şirketlerin temsilcilerini, İstanbul’da düzenlenen ‘İşinin Liderleri Zirvesi’nde biraraya getirdi.

Açılışta konuşan Türk Telekom Grubu Kurumsal İş Birimi CEO’su Mehmet Ali Akarca, “2005’ten bu yılın sonuna kadar gerçekleştirdiğimiz yatırım toplam 20 milyar TL’ye ulaşacak. Yatırımlarımızla ekonomiye güç katan bir ekosistem yarattık. Yeni dönemde dünyanın sayılı entegre telekomünikasyon şirketlerinden biri haline geldik. Bu entegre yapıyı; müşterimizi odağımıza, merkezimize alarak kurduk. Artık mobilden sese, internetten veri merkezi hizmetlerine kadar şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sunuyoruz. Şirketler, Türk Telekom teknolojisiyle tasarruf sağlıyor, gelirlerini artırıyor ve işletme risklerini azaltıyor” diye konuştu.

Akarca, küçük esnaftan dev holdinglere kadar farklı ölçeklerdeki işyerlerinin tüm iletişim ihtiyaçlarına teknoloji danışmanı olarak çözüm sunduklarını kaydetti.

Zirvede, ‘Kadın Liderler 2016’ panelinde Alarko Holding YK Üyesi Leyla Alaton ve NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, ‘Dönüşüm Zamanı’ başlıklı panelde ise Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Orka Holding CEO’su Süleyman Orakçıoğlu ve THY YK Başkanvekili ve CEO’su Temel Kotil konuştu.