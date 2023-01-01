Türk Telekom ve TÜBİTAK BİLGEM işbirliği

Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM ile yerli mobil EKG cihazı geliştirmek için işbirliğine gidiyor.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, kalbin üstüne yapıştırılan mobil EKG cihazının sürekli olarak kalpten aldığı EKG verilerini dinleyeceğini ve bu verileri buluta göndereceğini belirterek, “Türk Telekom, TÜBİTAK-BİLGEM işbirliği ile kalpten buluta gönderilen verileri anlaşılır hale getirerek, doktora gönderecek bir yazılım geliştirecek. Bu yönüyle Mobil EKG, Türkiye’de giyilebilir sağlık teknolojisinin ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması açısından son derece önemli bir adım” dedi.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof.Dr. Hacı Ali Mantar, “Türk Telekom tarafından talep edilen bu alandaki araştırma geliştirme faaliyetleri ile danışmanlık hizmetlerini sağlayacağız. İmzaladığımız bu protokol kapsamındaki ilk çalışmamız ‘Giyilebilir Mobil Elektrokardiyografi ve Büyük Veri Altyapısı Geliştirilmesi-Mobil EKG’ projesi olacaktır” diye konuştu.