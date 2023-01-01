Türk Telekom ve Vodafone bin 472 yerleşim yerini mobile taşıyacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi amacıyla 13 Mart tarihinde yapılan ihale sonuçları açıklandı.