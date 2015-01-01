Türk yapı sektörü Afrika pazarını hedefliyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB), Güney Afrika'da düzenlenen "BAUMA Conexpo Africa 2015” fuarın da 23 Türk firmasını, sektör temsilcileri ve devlet yetkilileriyle biraraya getirdi.

Güney Afrika Cumhuriyet’inin kıtanın giriş kapısı olduğunu belirten İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Buradan geçmeden bu kıtaya ihracat yapmak çok zor” dedi. Mertöz, “Güney Afrika hem sosyal hem de ekonomik yönden hızla gelişmekte, biz bu pazar için geç kaldığımızı bile söyleyebiliriz. Güney Afrika sadece yapı sektöründe değil, diğer alanlarda çok ciddi iş potansiyeline sahip. Türk ihracatçısı hazır pazarlarına odaklanıp kalmasın, ufkunu geniş tutsun, biz bu pazarda yaptığımız incelemeler sonucunda Türk firmalarının burada çok iş yapacağına inandık" ifadelerini kullandı.

İMMİB Yapı Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, şunları söyledi: “Güney Afrika’nın ithalat sıralamasında Türkiye ilk 15’te yeralırken bu sıralama yapı malzemeleri için yapıldığında ilk 20’ye bile giremiyoruz. Bu rakamlar sektör olarak bu pazara ne kadar uzak kaldığımızın bir göstergesi.”

Urfalılar, “Katıldığımız fuarlar ile ihracatçımıza uzak gibi görünen pazarları yakın ediyoruz, bir ihracatçı için uzak kavramını mesafeler değil, navlun fiyatları belirlemeli. Yabancıların Türkiye’deki yapı malzemesi kalitesinden hiç haberleri yok. Her fırsatta sektörün büyüklüğünü ve kalitesini vurguluyoruz. Biz inşaat demiri ihracatında dünya birincisiyiz. Seramikte, doğal taşta, çimentoda, boruda ve pek çok üründe dünyada öndeyiz. Bunları anlattıkça insanlar şaşırıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu sektörel ticari heyetler ile bu farkındalığı yaratıyoruz” diye konuştu.