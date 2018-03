Turkcell, telekomda liderliği hedefliyor

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in Türkiye’den ilk ve tek şirket olarak NYSE’ye kote olmasının 15. yılı şerefine düzenlenen gong seremonisine katılmak üzere gittiği New York’ta basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Turkcell’in geçen on beş yıl içerisinde New York Borsası’na kote şirketler arasında ilk 500 içerisinde yeralmayı başardığını aktaran Terzioğlu, önümüzdeki dönemde hedeflerinin ilk 200 içerisine girmek olduğunu belirtti. Kaan Terzioğlu, Turkcell’in 4.5G ihalesinde izlediği stratejiye ve Turkcell Grup’un belirlediği yeni yapılanma hedeflerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Turkcell Türkiye olarak hedeflerini büyüttüklerini ifade eden Terzioğlu, “Toplam telekom sektörü, Turkcell’in açık ara lider olduğu mobil iletişim pazarının iki katı büyüklüğünde. Buranın en büyük oyuncusu olmak üzere yola çıktık. Şu an yüzde 35.60 pazar payına sahibiz. Türkiye’nin toplam telekom sektörünün bir numaralı oyuncusu olacağız” dedi. Terzioğlu, frekans başına 9.4 milyon avro ödeyeceklerini belirterek bunun teknik olarak bir mucize olduğunu vurguladı: “Her bir frekans hız demek, kapasite demek, pazar payı demek. Finansman anlamında tüm oyun planımız hazır, tereddütümüz yok. Vereceğimiz 1.6 milyar avro, Turkcell’lilere ve Türkiye’ye helal olsun… Türkiye, cep telefonunda 1000 Mbps’yi ilk kez Turkcell ile görecek. Bu, ‘kablosuz fiber’ hızı demek. Hem bireysel hem de kurumsal kullanımda müthiş fark olacak. Ekonomimize daha da dinamizm kazandırılması, yeni bir ekosistem yaratılması, insana fayda ve ekonomiye kazanç sağlayacak dev bir adım atılması demek.”