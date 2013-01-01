Türkiye 4.5G’ye geçiyor, 1 Nisan’a hazır mıyız?

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) stratejik ortaklığında düzenlenen ‘Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri powered by TÜRKSAT’ etkinlikleri kapsamında 4.5G Teknolojileri ve 5G Vizyonu adlı bir panel düzenlendi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu moderatörlüğünde düzenlenen panele; Cumhurbaşkanlığı Bilişim Başkanı Ali Taha Koç, Türk Telekom Grup Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, Turkcell CTO’su İlker Kuruöz ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hasan Süel katıldı. Panelde üç GSM operatörü de 4.5G için 1 Nisan’da hazır olacakları mesajını verdi.

Açılışta konuşan Ali Taha Koç, 2013’te cihaz sayısının insan sayısını geçtiğine dikkati çekerek 2020’de cihaz sayısının 20 milyarı bulacağını belirtti. 4.5G teknolojisindeki liderliklerini 5G’ye de taşıyacaklarını belirten Türk Telekom Grup Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, 81 ili fiber ağlarla donattıklarını belirterek, “2015 yılı 3. çeyreği itibariyle Türk Telekom Grubu olarak fiberde 206 bin km’ye ulaştık. Dünyanın önde gelen toptan veri ve kapasite servis sağlayıcıları arasında yeralan Grup şirketimiz Türk Telekom International ile de yurtdışında 40 bin kilometreyi aşan fiber altyapıya sahibiz” dedi.

Turkcell CTO’su İlker Kuruöz, Türkiye’nin ‘fiber stratejisi’nin olması gerektiğini söyledi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hasan Süel fiber konusunun memleket meselesi olduğunu ifade etti.