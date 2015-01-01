Türkiye, Avrupa’da 5. en büyük üretim merkezi olacak

IBS Research & Consultancy ve Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) işbirliği ile hazırlanan ‘Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ konulu raporun sonuçları açıklandı.

Raporun tanıtımı amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında, OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu ve OMÜD Genel Sekreteri Levent Deniz, sektörün dünyada ve Türkiye’deki gelişimine ilişkin beklentileri paylaştı, sektörün ülke ekonomisindeki yerini analiz etti. Rapora göre, 2015 yılında 836 milyar dolar olan dünya ambalaj malzemesi tüketimi yüzde 20 artışla 2020 yılında yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacak. Raporda, 2015-2020 yılları arasında oluklu mukavva ambalajın içinde bulunduğu kağıt-karton ambalaj tüketiminin ise yüzde 31 civarındaki pazar payını koruyacağı öngörülürken Türkiye’nin ise hızlı gelişen pazarlardan biri olarak 2021 yılında Avrupa bölgesinin en büyük 5. üretim merkezi olacağı belirtildi.