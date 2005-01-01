“Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü AB ülkelerinden daha hızlı büyüdü”

Türkiye Bankalar Birliği, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye’nin ekonomik ve bankacılık göstergelerini karşılaştırarak hazırladığı “Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri:

Türkiye-AB Ülkeleri Araştırması”nı kamuoyuyla paylaştı. Araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, araştırmanın, Türkiye’de bankacılık sektörünün, bilanço yapısı, sağlığı ve büyümesi açısından olumlu bir performans sergilediğini belirterek, “AB ülkeleriyle kıyaslandığında, sektörümüz dengeli bir büyüme içinde, bunu destekleyen en önemli gelişme de milli gelir artışı. Büyüme sayesinde AB ile Türkiye arasındaki ölçek farkı azalan bir seyir izliyor, bunun sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Türkiye’nin yüksek büyüme performansı ve potansiyeline paralel, hala yüksek olan ölçek farkının azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Aydın, 2005-2016 döneminde AB ile Türkiye arasında; kişi başına düşen gelir farkının yaklaşık 4 kattan 3 kata, aktifin 19 kattan 9 kata, kredinin 28 kattan 8 kata, mevduatın 15 kattan 9 kata gerilediğine dikkat çekti. Araştırmada, AB’ye üye 28 ülkenin Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2016 yılı verileri kullanılıyor.