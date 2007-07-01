Türkiye Finans’a yeni Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Finans’ta yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Banka’nın Proje Kredileri ve Ticari Tahsis Müdürü olarak görev yapan Bayram Uçar, Tahsis’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Uçar, çalışma hayatına 1997-1998 yılları arasında Albaraka Türk Katılım Bankası’nda Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanı olarak başladı. Kariyerine daha sonra Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Mali Tahlil ve İstihbarat Uzmanı ve Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak devam eden Bayram Uçar, 2004 yılında Türkiye Finans’a (Anadolu Finans) Mali Tahlil ve İstihbarat Kıdemli Uzmanı olarak transfer oldu. 1 Temmuz 2007 tarihinde Kurumsal Krediler Tahsis Müdür Yardımcısı görevine terfi eden Bayram Uçar, 15 Nisan 2009 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Uçar, son 6 yıldır Proje Kredileri ve Ticari Tahsis Müdürü olarak çalıştı.