Türkiye Finans’ta 4 yeni atama yapıldı

Türkiye Finans Katılım Bankası’nda tamamı şirket içinden atanan 4 yeni genel müdür yardımcısı görevlerine başladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Risk Yönetim Merkezi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mete Kanat, Finans ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Mete Kanat’tan boşalan Risk Yönetim Merkezi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Özer Baran atandı. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Züleyha Büyükyıldırım, Kredi Kalitesi ve Tahsilatlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na da Ahmet Mert getirildi.