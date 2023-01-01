Türkiye Finans’ta bayrak değişimi

Türkiye Finans genel müdürlüğünden istifa eden Derya Gürerk için bankanın Kartal’daki Genel Müdürlük binasında veda töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Derya Gürerk’in, Banka’nın bugünlere gelmesinde önemli bir payı olduğunu ve görevde bulunduğu dört yıl boyunca 4600 kişilik dev bir takımın kaptanlığını başarıyla sürdürdüğünü ifade ederek, bu süre zarfında Türkiye Finans’a sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edip bir plaket takdim etti. Derya Gürerk kendisine 4 yıllık görev süresi boyunca verdikleri destek için başta Başkan Mustafa Boydak nezdinde Türkiye Finans Yönetim Kurulu’na, ardından bankanın tüm yönetici ve çalışanlarına şükranlarını sundu. Gürerk sözlerini, “Katılım bankacılığının öncülüğünü üstlenen Türkiye Finans’ın, yeni Genel Müdürü Osman Çelik ile başarılarını artırarak sürdüreceğine inanıyorum” diye noktaladı. Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Osman Çelik, Derya Gürerk’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Türkiye Finans’ın gerek yakaladığı büyüme ivmesi gerek ürün ve hizmetleriyle katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiğinin altını çizerek, amaçlarının bu başarıyı daha da yukarılara taşımak olduğunu dile getirdi.