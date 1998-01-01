Türkiye Finans’ta yönetim değişikliği

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Çelik görevinden ayrıldı.

Çelik’in yerine, Finans ve Strateji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdüllatif Özkaynak, vekaleten görevlendirildi. Çalışma hayatına Egebank’ta başlayan Özkaynak, 1998 yılında Anadolu Finans Kurumu’nda Mali İşler Grup Müdürü olarak görev aldı. Daha sonra Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Muhasebe ve Bütçe Mali Kontrol Departmanı’nda Müdürlük görevini yürüten Özkaynak, Ağustos 2011’de Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nı üstlendi.