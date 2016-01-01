Türkiye İMSAD’dan ekonomiyi ve sektörü canlandıracak 5 öneri

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 2016 yılının üçüncü Gündem Buluşmaları, “15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE –Toplumsal ve Siyasi Dinamikler–“ temasıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, tüm sektörlerin temkini elden bırakmaması gerektiğini söyleyerek, “İşimizin başındayız, üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz” dedi. Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği büyüme ve gelişmeyi hiç kimsenin gözden kaçırmayacağına değinen Hinginar, ekonomiyi canlandıracak önerilerini 5 maddede katılımcılarla paylaştı. Öneriler şöyle:

- Mevcut yapılarda tamir, tadilat, yenileme, değiştirme, iyileştirme amacıyla hükümetler tarafından desteklenen Yenileme Pazarı oluşturulması, iç pazarın büyümesine oldukça katkı sağlayacaktır.

- Devam eden konutlardaki ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ gibi sanayi tesislerini kapsayacak ‘Endüstriyel Bina Dönüşüm Projeleri’nin geliştirilmesi iç pazarın büyüme ve gelişimine katkı sağlayacaktır.

- Sanayi yatırımlarında inşa edilecek fabrika binaları ve tesislerin makine ve ekipman yatırımları gibi daha yüksek amortismana tabi tutulması ile sanayi tesislerinde çağdaş ve verimli bina yatırımları arttırılabilecektir.

- Eximbank teminat koşullarının iyileştirilmesi ile yurtdışı inşaat ve inşaat malzemeleri pazarının büyümesi sağlanabilecektir. İhracatı geliştirmek için sağlanacak iyileştirmelerle inşaat malzemesi sektörünün 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır.

- Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yasal boşlukların süratle giderilmesi için işbirliğine gidilmesi, inşaat sektörüne dönük yasal altyapının süratle tamamlanması gerekmektedir. Yapı Yasası’nın acilen ele alınması ile inşaat sektöründeki muhtelif yönetmelikler arasında yaşanan karmaşa ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.

Gündem Buluşmaları’nda panel, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Aracı moderatörlüğünde Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanları Prof.Dr. Kerem Alkin ve Dr. Can Fuat Gürlesel ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın katılımıyla düzenlendi.