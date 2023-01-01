Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık’ta İstanbul’da

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) sürdürülebilir kalkınma yolunda yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla beş yıldır düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bu yıl 10 ülkeden toplam 185 konuşmacının katılacağı etkinlikte yapay zeka, giyilebilir teknoloji, dijital oyun, spor, kadın girişimciler, sosyal inovasyon, biyonik teknoloji gibi alanlarda konferanslar, paneller, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Etkinliği tanıtıma yönelik basın toplantısına TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İnovasyon Haftası Komite Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye İnovasyon Haftası Komite Üyesi Süleyman Kocasert, Arçelik Ar-Ge Direktörü Cem Kural, Çalık Holding Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Yalçın, Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler Grup Başkanı Ayşem Ertopuz ve TİM Genel Sekreteri Halil Bader Arslan katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İnovasyonda başarıyı sağlamak için attığımız adımlar hedefine ulaşıyor. Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında bu yıl 16 basamak yükselerek 42. sıraya çıktı. AB İnovasyon Birliği endeksinde orta seviyede inovatif ülke grubuna yükseldi” dedi.

Sabancı Holding, Çalık Holding, Arçelik, Turkcell, TEB ve THY sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte, Samsung Başkan Yardımcısı Pranav Mistry, protezlerin doğal şekilde hareket etmesini sağlayan MIT Media Lab Biyomekatronik Grubu Yöneticisi Hugh Herr, flyboard modelini piyasaya sürerek devrim yaratan jet ski dünya şampiyonu Franky Zapata ve yeni nesil bir hızlı ulaşım aracı olan Hyperloop’un yaratıcısı Dirk Ahlborn da konuşmacı olacak.