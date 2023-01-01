Türkiye İnovasyon Haftası’na robotlar damgasını vuracak

Robot teknolojilerine ilgi duyanları eğlenceli ve rekabetçi bir ortamda biraraya getirerek endüstrinin ve toplumun da bu teknolojilere ilgisini artırmayı hedefleyen “Robot Yarışması” başvuruları http://robotyarismasi.inovatim.org adresinden yapılabiliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Intel işbirliği ile gerçekleşecek yarışmaya ekip halinde veya bireysel olarak her yaştan mucit katılabiliyor. Yenilik, çözüm yaratma ve teknik kalite kriterleri göz önüne alınarak seçilen projeler, İstanbul ve Ankara’daki Demo Günleri’ne çağırılacak. Robotik alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen projelerden ilk 50 proje belirlenecek. İlk 50 proje 3-4-5 Aralık’ta gerçekleşecek Türkiye İnovasyon Haftası’nda sergilenerek, çok sayıda yatırımcı, girişimci ve teknoloji dünyasının önemli isimleri ile buluşma fırsatı yakalayacak. Sergilenen 50 proje arasından birinci seçilen proje 10 bin TL, ikinci proje 7 bin 500 TL, üçüncü proje ise 5 bin TL ödül alırken, ilk 10’a giren diğer projelerin sahipleri de biner TL’lik ödülün sahibi olacak.