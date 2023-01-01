Türkiye işletmelerle büyüyor

Adana Genç İşadamları Derneği’nin (AGİAD) ‘İş ve Meslek Ödülleri verildi.

Adana Genç İşadamları Derneği’nin (AGİAD) ‘İş ve Meslek Ödülleri’ töreninde konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu(TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, her iş insanının işletmesini büyütürken Türkiye’yi büyüttüğünü belirterek, “Karlılıklarımızı artırırken ülkemize değer katma,büyütme ve geliştirme peşindeyiz.Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler alıyor, tecrübelerimizi paylaşıyor, ülkemizin gelişmesi yönünde önerilerimizi sunuyoruz. Eleştirilerimizi de ifade ediyoruz. Ancak yapılan bu eleştirilerin hak edilmedik biçimde tepki almasını, hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.Ekonomi yönetimine yönelik öneri ve eleştirilerin bu denli tepkiyle karşılanmasının güven ortamına zarar verdiğini anlatan Onatça, “Biz farklı fikirlerin rahatlıkla dillendirilebildiği, demokrasi şöleninin yaşandığı bir ortamda üretmeye devam etmek istiyoruz. Ülkemizin geleceğine güvenle bakmak istiyoruz. Çünkü güvendikçe yatırım yaparsınız.Güvendikçe borçlanırsınız. Güvendikçe satın alırsınız. Güvendikçe istihdam artırırsınız, güvendikçe elinize çantayı alır, dünyayı dolaşırsınız” diye konuştu. Türkiye’nin geçtiğimiz yılı seçimle geçirdiğini, bu yılın ilk yarısının da ağırlıklı olarak seçim gündemiyle geçeceğini anlatan Onatça, “Uzun bir süredir ekonomiyi gündeminin ilk sırasına alamayan bir ülke konumundayız.Ümit ediyorum, daha fazla gerilmediğimiz, ayrımdan, ötekileştirmeden uzak bir süreci geride bırakırız. Biz iş insanları olarak pozitif bakmaya, gayrete, çalışmaya, çabaya devam edeceğiz.Ülkemizi, kentlerimizi yönetenlerin de daha ılımlı söylemlerle,ayrıştırma yerine birleştirme odaklı tutumlarla iş dünyasının yanında olmasını, engelleri aşmamızda bizimle olmasını diliyoruz” dedi.