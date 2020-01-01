Türkiye nesnelerin interneti ile geleceğe hazırlanıyor

Microsoft Türkiye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirileceği Nesnelerin İnterneti (IoT) programının duyurusunu yaptı. Türkiye çapında meslek liseleri ve meslek yüksekokulları öğrencilerinin eğitimi ile başlayacak olan proje, Türkiye’de Endüstri 4.0 alanında bir kıvılcım yakmayı hedefliyor.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşümün temelinde nesnelerin interneti yer alıyor. 2009 yılında 900 milyon cihaz internete bağlı iken 2020 yılında bu sayının 25 milyar olması bekleniyor. Dünya genelindeki ‘Nesnelerin İnterneti’ pazarının yine 2020’ye kadar yüzde 16.9’luk bir büyümeyle 1.7 trilyon dolara ulaşacağı ve her bireyin ortalama 5 adet internete bağlı cihazı olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde ülkelerin geleceğini ve kaderini veri belirleyecek. Veriye yatırım yapan ve onu akıllı kullanan ekonomiler lider olacak” diye konuştu. Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmelerine açık olan Nesnelerin İnterneti yarışmasına başvurular Şubat ayında başlayacak. Haziran ayında jüri değerlendirmesinin yapılacağı yarışmada sonuçlar Ağustos ayında açıklanacak.