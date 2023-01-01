Türkiye'nin en kapsamlı veri yönetim projesi

Kredi Kayıt Bürosu ve Experian,Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı veri kalitesi ve veri yönetişimi projesine imza attı.

Projeyle gerçekleştirilecek iyileştirmelerin sonucunda, veri kalitesi artarak bankaların daha doğru kredi kararı vermesi sağlanacak. Projeyle Kredi Kayıt Bürosu, veriler geldikçe istatistiki yöntemlerle otomatik kontrolü yapacak, ardından bankalara düzeltme için çağrıda bulunacak. Kredi Kayıt Bürosu’nun ürettiği tüm ürünler veriye dayandığı için de Kredi Kayıt Bürosu’nun ürettiği ve üreteceği her ürünün doğruluğu, tutarlılığı ve güvenilirliğine ek fayda sağlanacak. Kredi Kayıt Bürosu Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, projeyle veri kalitesi tespitlerinde yüksek otomasyonu sağlamak ve konunun takibi için üye iletişimini sistematik bir hale getirecek bir platform oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Experian Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkanı Cenker Özhelvacı, bankaların Kredi Kayıt Bürosu’na sağladıkları müşteri verilerinin kalitesinden emin olması gerektiğini kaydetti.