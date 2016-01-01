“Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi” açıklandı

İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması bu yıl 17. kez gerçekleştirildi. BThaber Gazetesi adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda; bilişim teknolojilerinin toplam 58 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve bir yenilik olarak ‘ciro’ sıralamasına göre ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri’ sektörlerinin ilk 5 şirketi ödülleri sahiplerini buldu.

Bilgi teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Hewlett-Packard dördüncü, Multinet ise beşinci oldu. İletişim teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve Türk Telekom’un oldu. Onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, Genpa ve KVK izledi. ‘Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’ Kalepro olurken ‘Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi’ ise Datagate olarak belirlendi.

BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, şunları söyledi: “Araştırmanın sonuçlarının yayınlandığı kataloğu devlet kurumları, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar, alıcı konumundaki kurumsal şirketlerin yöneticileri, ticari ataşelikler bir başvuru yayını olarak kullanıyorlar.”

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri Genel Müdürü Özlem Unan ise şunları kaydetti: “Sıralamada yeralan şirketlerin gelirleri bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 16.5 büyüdü. 89 yeni şirketin sıralamaya girdiği Bilişim 500’de yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösteren şirket sayısı 25 adet oldu. 2016 yılı sonunda Türkiye bilişim pazarının yüzde 10 büyüyerek 90 milyar TL sınırını aşmasını bekliyoruz. 2017 yılı için en önemli trend; bulut servisleri ve yazılım olacak. Bilişime yatırım yapan sektörlerde kamu, finans, telekom itici güç olmaya devam edecek. Ancak perakende, sağlık ve enerji gibi sektörlerdeki BT yatırımlarının gelişimini de görüyoruz.”

Bilişim 500 ödül töreninde Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Nalbantoğlu, Netaş Genel Müdürü C. Müjdat Altay, Kora Genel Müdürü Betül Onat, Bilser Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Dörter, Türkiye Bilişim Derneği Onursal Başkanı Prof.Dr. Aydın Köksal ile Semor Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Nezih Kuleyin’e “Türkiye Bilişim Sektörüne 35 yıl Emek” plaketi verildi.