Türkiye sağlık turizminde dev hamleye hazırlanıyor

Ankara’da yapılacak “Global Sağlık Turizmi Zirvesi”nin (HEALTH SUMEX) Yürütme Kurulu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Hacı Ömer Tontuş başkanlığında 3. toplantısını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) stratejik partnerliği ile HHB EXPO Fuarcılık tarafından düzenlenen HEALTH SUMEX’in Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Genel Müdür Hacı Ömer Tontuş, dünyada pazar büyüklüğü 100 milyar doları aşan sağlık turizminin otomotiv sektörünün de önüne geçtiğini, halen petrol ticaretinden sonra en büyük sektör olduğunu söyledi.

Tontuş, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından dünyadaki en büyük 10 ülkeden biri olduğunu belirtti. Tontuş, bu alanda çok güçlü bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin 3 yıllık ciddi bir hazırlık süreci sonunda, hedeflediği güçlü çıkışı yapma noktasına geldiğini bildirdi. Sağlık turizminden pay almak isteyen yerli sağlık kurumlarının artık yurtdışındaki bir kuruluşa ihtiyaç duymadan Sağlık Bakanlığı’ndan akreditasyon belgesi alabileceğini, Bakanlığın bu konuda yetkilendirildiğini bildiren Tontuş, halen 50 olan akredite hastane sayısının 2018’de 100’ü aşacağını kaydetti. Tontuş, İsrail, Hindistan, Güney Kore, Malezya gibi ülkelerin sağlık turizmine yönelik teşvik sisteminde Türkiye’yi örnek aldığını bildirdi. Tontuş, 2015’te 600 bini aşan yabancı hasta sayısını 10. Kalkınma Planı’nda yeralan 1 milyon hastaya çıkarmak istediklerini belirtti.