Türkiye: Sürprizlerle dolu

Euler Hermes Uluslararası Ticarete Küresel Bakış Zirvesi’nde konuşan Euler Hermes’in Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “Türkiye: Sürprizlerle dolu” temalı bir sunum yaptı. Sunumda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye GSYİH oranının ilk yarıda yüzde 5.1’lik büyümesi şaşırtıcı; bu oranın 2017 yıl sonunda yüzde 5.2 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyoruz. 2018’de büyüme yüzde 3.5 seviyesine düşecek. Kapasite kullanımındaki gelişmeye rağmen işsizlik hala bir problem. 2015’ten beri TL’de yaşanan değer kaybı (bugüne kadar ABD doları karşısında yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı) döviz ile borçlanan şirketleri olumsuz etkiledi. Büyümenin yavaşlaması, cari açık ve devam eden dolarizasyon etkisiyle 2018’de volatilite ile beraber yüzde 10’luk bir değer kaybının daha yaşanmasını bekliyoruz.”

Cari açık ve finansmanın Türkiye’nin aşil topuğu olmaya devam ettiğini aktaran Subran, ihracattaki iyileşmenin ise 2018’de devam edeceğini belirtti: “Türkiye’nin ihracatı, MENA ve Avrupa’daki iyileşmelerden faydalanıyor; ancak İngiltere hariç. MENA, ihracat kazançlarıyla ilgili Avrupa’da kilit bir bölge oluşturdu… Şirketler arasındaki ödeme davranışlarında istikrarlı bir bozulma yaşanmaya devam ediyor. 2016 yılında Türkiye’de şirketler, 2007'deki ortalamadan 15 gün sonra; 2016'daki küresel ortalamadan ise 16 gün sonra ödemelerini gerçekleştirdi (2016’da 64 gün). İnşaat, yüksek teknoloji, kâğıt, ilaç ve makine sektörü ödemelerde 3 aydan daha uzun süre bekliyor. Bu olumsuz eğilim 2017 yılında 12.800 vaka ile yüzde 4 seviyesinde beklenilen kurumsal iflaslara da yansıyor.”