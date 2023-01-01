Türkiye ve Yunanistan ortak Ar-Ge yapacak

Tekstilde ortak Ar-Ge yapmak amacıyla Alman Aechen Üniversitesi ile işbirliği yapan Türk tekstil sektörü, Yunanistan ile de protokol imzaladı.

Atina’da imzalanan iyi niyet protokolü ile oluşturulan Yunan-Türk Yenilikçi Yapı Malzemeleri Merkezi (CIBMat), Akdeniz havzasında sıkça görülen deprem gibi doğal felaketler, artan kentleşme ve benzeri konuların sebep olduğu yapı endüstrisinde daha sağlam alt ve üst yapı ihtiyaçlarına çözüm arayacak.

CIBMat’ın Türk ve Yunan yerel endüstri ve enstitüleri güçlendirip yeni malzemeleri inşaat sektörüne katmayı hedeflediğini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde yaşanan 4.0, Ege Denizi’nin Yunanistan açıklarında ise 6.7 şiddetindeki sarsıntılar, her iki ülkenin ortak kaderi olan deprem felaketini bir kez daha gündeme getirdi. Depremi önleyemiyoruz ancak can kaybını önleyebiliriz. Bu işbirliği sadece iki ülke için değil, bölgesel bir gelişim modeli oluşturacak, depremler ve diğer doğal felaketler nedeniyle risk altında olan birçok hayat teknik tekstil ürünleri ile kurtarılacak” dedi.

Projenin Türk ve Yunan tekstil endüstrilerine itici bir güç sağlayacağına da işaret eden Gülle, projenin Ekim 2016’da devreye girmesi ve AB tarafından da desteklenmesini beklediklerini söyledi. İmza törenine İTHİB Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Mehmet Akalın, Aachen Üniversitesi ITA/RWTH Enstitü Direktörü Thomas Griess ile davetliler katıldı.