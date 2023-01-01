Türkiye Vodafone Vakfı’ndan 3 milyon kişiye 27 milyon TL yatırım

Toplumsal değişim ve dönüşümün öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı, sosyal sorumluluk projelerine bugüne kadar 27 milyon TL yatırım yaptı.

Başta kadınlar ve engelli bireyler olmak üzere 3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunan Vakıf, kuruluşundan bugüne kaydettiği başarıları ve gelecek planlarını Türk iş ve sivil toplum dünyasından 400’e yakın davetlinin katıldığı gala gecesinde paylaştı. Gecede iş, siyaset ve medya dünyasının tanınmış ebeveynlerinin çocuklarıyla birlikte katıldığı ve ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün moderatörlüğünde bir panel de düzenlendi.

Panele Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt ve kızı Derin Öğüt, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve kızı Pelin Akın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve oğlu Yuşa Şahin, Big Chefs Cafe & Brasserie Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve oğlu Ali Üner ile Gazeteci ve Ekonomi Yazarı Vahap Munyar ve kızı Sırma Munyar konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Danışma Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu geceye katılan erkek konuklar, Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı ve Vodafone’un da tüm dünyada desteklediği küresel dayanışma hareketi “HeForShe”ye imza vermeye davet edildi.

Geceye onur konuşmacısı olarak katılan Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Başkanı Serpil Timuray, mobilin gücünü kadınların hizmetine sunduklarını söyledi. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Sosyal projelerle 3 milyondan fazla kişiye dokunduk, 27 milyon TL yatırım yaptık” dedi. Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao da programa üst düzey yönetici kategorisinde “Etki Şampiyonu” olarak katıldı.

Gece’ye Vakfın ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER’in öncülüğünde bir yıl önce kurulan ‘Soma’da Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi’nin ilk mezunlarından Mesiye Akgün de konuk oldu. Gecenin kapanış konserini ise ünlü şarkıcı Candan Erçetin verdi.