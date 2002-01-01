Türkiye yabancı yatırımcı çekmek istiyor

Yatırım ortamının sürekli olarak iyileştirilmesi ve Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için 35 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), T.C. Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle ‘Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı’ düzenledi.

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi uluslararası yatırım çekme konusunda 2002 yılından bu yana önemli bir değişim yaşamaktadır. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 16 azalırken Türkiye, önceki yıla göre ufak bir artışla 12.5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmiştir. Yani küresel ekonomideki belirsizlik algısına rağmen Türkiye, daha fazla yatırım çekmeye devam etmiştir. 2015 yılının Ocak-Ağustos dönemine baktığımızda da geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası doğrudan yatırımlarda yüzde 35’lik bir artış görüyoruz. Bu dönemde Türkiye’ye 11.8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi. Bu yılı geçen yıla göre yüzde 35-40’lık bir artışla kapatmayı öngörüyoruz.”

YASED Başkanı Ahmet Erdem, “Ülkemiz, daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekebilmek için tüm yatırımcıların kendisini güvende hissedeceği, gelişen, öngörülebilir ve istikrarlı bir yatırım ortamı oluşturmalıdır. 2014 itibariyle dünyada en fazla yatırım çeken 22. ülke konumundayız. Gerekli yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve öngörülebilirliğin sağlanması halinde ülkemiz, dünyada en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ilk 10 ülke arasına girme potansiyeline sahiptir, buna inanıyoruz” dedi.