Türkiye yerli yolcu uçağı üretecek

“Bölgesel Uçak Projesi” kapsamında Türk havacılık ve uzay sanayinde yeni bir sayfa açılıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordine ve himayelerinde başlatılan ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Yolcu Uçağı” Projesi ile Türk havacılık sanayiinde önemli seviyede teknolojik yetkinlik kazanılacak ve işgücü istihdamı sağlanacak. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki “Yerli Uçak” tanıtım töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, projenin Türkiye ekonomisine getireceği katmadeğere değinerek, “Bir an önce, üretime hazır, sertifikasyonu olan bir model üzerinde yoğunlaşmak gerekiyordu. Dornier’in tüm telif haklarının alınmasıyla bu çalışma tamamlanıyor. 2023 yılında Milli bölgesel uçağımız ile milli muharip uçağımız aynı anda göklerde olacak. Bu aslında toplumumuzu da birbirine entegre eden bir proje. Bölgesel uçaklarımız ile herkes her yere uçabilecek. Bu uçaklarla sivil ve askeri ihtiyaçların karşılanacağı çok yeni bir dönem başlıyor” diye konuştu. Türkiye’de üretilen uçakların hem ülke ihtiyaçlarını karşılaması hem de tüm dünyaya pazarlanması hedefleniyor.