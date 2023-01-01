Türkiye’de ilk kez EBAN - Melek Yatırımcılık Sertifika Programı

Borsa İstanbul, TBAA – Melek Yatırımcılar Derneği ve Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN) işbirliği, Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla Melek Yatırımcılık Sertifika Programı’nı İstanbul’da düzenledi.

Türkiye’de ilk kez gerçekleşen EBAN - Melek Yatırımcılık Sertifika Programı’nda EBAN’ın Onursal Başkanı Paulo Andrez, melek yatırımcı adaylarına, doğru yatırım projesini nasıl seçeceklerinden, şirket değerlemesine ve sözleşme sürecine kadar en karlı şekilde geri dönüş sağlamanın odak noktalarını anlattı. TBAA-Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı Baybars Altuntaş, Hazine Müsteşarlığı Finansal Araçlar ve Piyasalar Geliştirme Dairesi Başkanı Hakan Ertürk ve Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü Recep Bildik melek yatırımcılığa dair pek çok konuyu ele aldı. 2 günlük sertifika programının açılışında konuşan Borsa İstanbul Kotasyon ve Özel Pazar Grup Müdürü Sertaç Fuad Karaağaoğlu; açılışının 5. ayında 223 üyeye ulaşan Borsa İstanbul Özel Pazar’ın, Türkiye’de yatırımcı tabanının gelişmesi için bir dizi faaliyet yürüttüğünü belirterek, melek yatırımcılığın daha yaygın ve aktif olması için ve nihayetinde girişimcilerin finansmana erişim kanallarını arttırmak için geniş kapsamlı faaliyetlerini devam ettireceklerini söyledi.