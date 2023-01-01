Türkiyeli çalışan maaşından kaygılı

Türkiye dahil 42 ülkede çalışanların satın alma gücünü; kurumların da verimliliğini arttırmaya yönelik çözümler sunan, Ticket Restaurant markasının kurucusu Edenred’in İPSOS araştırma şirketiyle gerçekleştirdiği 14 ülkeyi kapsayan çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre; Avrupalı çalışanların yüzde 60’ı ülkesinin geleceğinden endişeli, Türkiyeli çalışanların en büyük kaygısı ise maaşı. Araştırmanın sonuçları, Avrupalı çalışanların yüzde 40’nın maaş seviyesi/satın alma gücü konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Bu yüzde 40’ın içinde kaygısı en fazla olanlarsa; Türkiye, Fransa ve Polonya. Maaş düzeyi/satın alma gücü konusunda kaygısı yüksek ve işteki memnuniyetleri ortalamanın altında olan Türkiyeli çalışanlar, bu konuda iki belirgin beklenti içinde: öğle yemeğinin işveren tarafından verilmesi/karşılanması ve sağlık sigortası.