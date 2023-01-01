Türkiye’nin Ar-Ge İnovasyon Zirvesi büyük ilgi gördü

‘2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte; 13 oturumda 54 konuşmacı Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanlarındaki stratejilerini, yol haritalarını anlattı, kamu ve üniversitelerden 213 kurum ve kuruluş, 500’e yakın inovatif ürün ve icat sergilendi. Etkinliği, 10 binin üzerinde ziyaretçi takip etti.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Başkanı Osman Balta, gelecek yıl daha geniş katılımlı ve daha fazla toplumun ihtiyaç duyduğu konuları işleyecek zirve ve sergi programını gerçekleştireceklerini söyledi. Zirvenin açılışına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyonunda öncü kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.