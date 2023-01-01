Türkiye’nin cazibesi dünyada 45. sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Ticaret Ajansı ile birlikte İtalya’nın lider düşünce kuruluşu European House Ambrosetti’nin hazırladığı Küresel Cazibe Endeksi’nin tanıtımını gerçekleştirdi.