Türkiye’nin en başarılı 100 startupı açıklandı

Vodafone’un girişimcilik programı FikirÇarkı’nın sponsorluğunda, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve Endevour Türkiye’nin desteğiyle Bizz Consulting tarafından gerçekleştirilen “Startup 100 Ödül Töreni”nde Türkiye’nin en başarılı 100 startupı açıklandı.

Pegasus Hava Taşımacılığı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk’un katıldığı törende, sıralamadaki “En Başarılı İlk 3 Kadın Startup”, “Anadolu Kökenli En Başarılı İlk 3 Startup” ve “En Genç Startup” ödülleri verildi.

Girişimcilik ekosistemini desteklemek, başarılı örnekleri öne çıkarmak ve yenileri teşvik etmek amacıyla oluşturulan Startup 100 Listesi, Türkiye’de melek yatırımcılardan risk sermayesi şirketlerine, basından bankalara büyük bir kaynak oluşturması hedeflenerek hazırlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: “Program kapsamında, Anadolu’da 38 üniversiteye gidilerek 10 binin üzerinde potansiyel girişimciye eğitim verdik. Programa 1300’ün üzerinde fikir sahibi başvurdu. 11 ayda 1200 girişimciye birebir eğitim verdik. Bugüne kadar 428 proje ön değerlendirme komitesinden geçerken 191 girişimciyle ayrıntılı görüşmeler yaptık ve 26 projeye destek verdik. Program birinci yılında 5 milyon TL’yi aşan bir yatırım yaptık. 62 melek yatırımcı programımıza üye oldu. Vodafone FikirÇarkı olarak desteklediğimiz girişimlerin, başarılarını artırarak yollarına devam ettiğini görmekten son derece mutluyuz. Girişimciliğe yatırımın geleceğe yatırım demek olduğuna inanıyoruz. Dijital Dönüşüme liderlik eden bir şirket olarak, dijital girişimciliğin desteklenmesi konusunda yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

En Başarılı İlk 10 Startup: BiTaksi, Paraşüt, Onedio, Getir, Ingenious, Iyzico, Blesh, Peak Games, Zeplin, Visionteractive.

En Başarılı İlk 3 Kadın Startup: Zeplin.io, Armut.com, Anne lütfen.

Anadolu Kökenli En Başarılı İlk 3 Startup: Infodif – Ankara, Komşuköy-Antalya, Duraktan Taksi-Ankara

En Genç Startup: Scorp.