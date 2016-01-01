Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi Sabancı oldu

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 yılı sıralaması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından TÜBİTAK’ta düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Bu yılın birincisinin 95.3 puanla Sabancı Üniversitesi olduğunu bildiren Bakan Faruk Özlü, ikinci sırada 85.80 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ), üçüncü sırada ise 82.63 puanla Bilkent Üniversitesi'nin bulunduğunu ifade etti.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını belirten Bakan Özlü, “Bu çalışma, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değildir” dedi. Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde açıklanan Global İnovasyon Endeksi’nin 2016 yılı sonuçlarında, bir önceki yıla göre 16 basamak birden yükselerek 42. sıraya çıktığımızı bildirdi. Böyle bir endekste çok daha yukarılarda olmamız gerektiğine işaret eden Bakan Özlü, “Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaksak, kurumlarımızı da dünya çapında lider kurumlara dönüştürmeliyiz. Özellikle üniversitelerimizi, dünya çapında bilim yapılan ve teknoloji üretilen merkezler haline getirmeliyiz” diye konuştu.

2016 yılı ilk 10 sıra:

- Sabancı Üniversitesi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Boğaziçi Üniversitesi

- Koç Üniversitesi

- Gebze Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Yıldız Teknik Üniversitesi

