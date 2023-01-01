Türkiye’nin fiber internet altyapısı özetlendi

TELKODER, 4.5G ihale süreci ile yeniden gündeme gelen fiber konusunda Türkiye’nin durumu 10 soruda özetledi.

Buna göre Türkiye’deki toplam fiber altyapı uzunluğu; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2015 ilk çeyrek verilerine göre toplam 250.614 km uzunluğunda. Türkiye’de bulunan toplam fiber altyapısının yaklaşık yüzde 80’i Türk Telekom şebekesi. Ayrıca, çok büyük çoğunluğu Türk Telekom’un özelleştirilmesinden çok önce, bir kamu kuruluşu olduğu zamanlarda inşa edilmiş yeraltı kanal ve gözleri bulunuyor. Bu kanal ve gözlerin ücreti karşılığında fiber kablo döşeyebilmeleri için diğer işletmeciler ile paylaşılması ülke kaynaklarının verimli kullanılması anlamına geliyor. Alternatif işletmeciler, TEİAŞ, BOTAŞ gibi kuruluşlardan fiber kiralayabiliyor ancak büyük kapasiteye sahip Türk Telekom’dan fiber şebeke kiralayamıyor. Kaynakların etkin olarak kullanılması prensibi gereğince, bir ülkedeki en geniş fiber şebekeye alternatif başka şebekelerin kurulması gerek maliyet gerekse de çok uzun vakit alması nedeni ile her zaman etkin olmuyor. Bu nedenle tüm dünyada öncelikli olarak mevcut altyapının paylaşımı esası kabul görüyor. Türkiye’de maalesef böyle bir anlayış henüz benimsenmedi. Türk Telekom’dan elde edilen verilere göre Türkiye’de fiberden internete bağlanan abone sayılarındaki artışta da önemli ölçüde yavaşlama olduğu görülebiliyor.