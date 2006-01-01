Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi” yapıldı

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Türkiye’nin ilk “İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi”ni düzenledi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan İSDER Başkanı Ender Akbaytogan, kiralama sektörünün önünün açık olduğunu kaydederek “Sektörümüzde kiralama kavramı daha gelişme sürecindedir. Kiralama satın alma gibi durağan değildir. Ekonomik göstergeler negatif dahi olsa kiralamanın önü açıktır” dedi.

Akbaytogan, İSDER’in 2006 yılında kurulduğunu hatırlatarak 57 üye ile sektörün yüzde 70’ini temsil ettiklerini kaydetti. İSDER olarak Avrupa İstifleme Makinaları Federasyon’u (FEM) yürütme kurulu üyesi olduklarını da ifade eden Akbaytogan şunları söyledi: “İstif makinaları sektöründe ülkemiz Avrupa’nın 6. büyük pazarıdır, 2014 yılında yüzde 14’lük büyüme göstermiş 13450 adet sipariş içerisinden 12500 adedi son kullanıcıya iletilmiştir. 2015 yılı pazar beklentimiz ise maalesef yüzde 10 civarında düşme olacağıdır. Umudumuz 2020 yıllarına doğru Avrupa’nın içerisinde daha yükseklerde olmaktır.”

İSDER Kiralama Komitesi Başkanı Özgür Pala, sektörde 1453 firmanın faaliyet gösterdiğini 15 bin çalışanın istihdam edildiğini söyledi. Pala kiralama sektörünün gelecek 10 yılda yüzde 300 büyüyeceğini öngördüklerini belirtti.