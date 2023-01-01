Türkiye’nin ilk “Nesnelerin İnterneti Platformu” Vodafone’dan

Türkiye’de işletmelerin “dijital iş ortağı” olarak faaliyet gösteren Vodafone, Nisan ayında hizmete girecek 4.5G teknolojisine yönelik hazırlıklarına hız verdi. 4.5G ile birlikte hayatımızda daha geniş yer tutacak Makineler Arası İletişim (M2M) servislerinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan Vodafone, Türkiye’de ilk kez uygulama geliştirme imkanı sunan ‘Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu’nu hayata geçirdi.

SIM kart, WiFi, lisanssız radyo frekansı gibi farklı telsiz iletişim teknolojilerini destekleyen tüm cihazlar, Vodafone’un yeni platformunda hayat bulacak. Böylece, enerjiden perakendeye her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımı yapmaksızın hızla geliştirmek mümkün olacak. Geliştirilen M2M servisleri, Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü’nde güvenli bir şekilde saklanabilecek.

Nesnelerin interneti ile birlikte birbirine bağlı bu makineler geniş bir ağ olarak insan hayatını ve kurumların iş yapış biçimlerini dönüştürecek. Katmadeğerli servisler, raporlama, sektör spesifik uygulamalar, cihaz-cihaz ve cihaz-insan interaktivitesi, nesnelerin interneti altyapısı üzerinde yükselecek. Büyük veri analizi, bulut bilişim, güvenlik, cihaz yönetimi gibi konuların merkezi bir şekilde ve uçtan uca yönetilmesi mümkün olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, nesnelerin internetinin 10 yılda 19 trilyon dolarlık ekonomi yaratacağını söyledi. Aksoy, nesnelerin internetinin iş dünyası için önemli fırsatları da beraberinde getireceğine işaret etti.