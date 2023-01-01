Türkiye’nin ilk Sosyal KOBİ Merkezi Fibabanka’dan

Fibabanka KOBİ’lere özel sosyal medya uygulaması ile şubeye gitmeden danışmanlık veriyor, soruları cevaplıyor, başvuruları alıyor.

Türkiye’de bir ilk olan Fibabanka Sosyal KOBİ Merkezi uygulamasına, bankanın Facebook sayfasında yeralan Sosyal KOBİ Merkezi sekmesinden ya da https://sosyalsube.fibabanka.com.tr/giris linkinden ulaşabilir.

Fibabanka Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, “KOBİ’lerimizin artan sosyal medya kullanımını düşünerek Sosyal KOBİ Merkezi uygulamamız ile müşterilerimize anında ve hızlı hizmet verebilmekteyiz. Sosyal KOBİ Merkezimiz, hafta içi günlerinin yanısıra Cumartesi günleri de 10:00-14:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Fibabanka olarak hem teknolojiyi kullanıyor hem de insan odaklı yaklaşımı en ön planda tutuyoruz” dedi.