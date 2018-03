TÜRKONFED'de yeni dönem

Türkiye’nin ekonomi tabanlı en güçlü sivil toplum kuruluşlarından Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 23 Mayıs’ta Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

Türkiye’nin her köşesinden iş insanlarının üye olduğu 20 federasyon ve 150 dernekten oluşan TÜRKONFED’in yeni yönetimi 39 kişiden oluştu. Yönetimi belirleyen Başkan Tarkan Kadooğlu şunları söyledi: “TÜRKONFED olarak Türkiye’nin her yerinde varız. Yaygın temsiliyet anlamında Türkiye’nin en önemli gönüllü sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Yeni dönemde çok güçlü çalışmalarla Türkiye ekonomisine yön verecek bir kuruluş olacağız. Türkiye’nin her köşesinde iş insanlarının ve farklı sektörlerin yaşadıkları sorunlara değineceğiz.”

İş dünyasının önemli isimleri yönetimde:

1- Tarkan Kadooğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)

2- Yasemin Açık (Başkan Yard.)

3- Şeyhmus Akbaş (Başkan Yard.)

4- Ali Avcı (Başkan Yard.)

5- Ali Eroğlu (Başkan Yard.)

6- Hasan Kamil Hayali (Başkan Yard.)

7- Ahmet Kurt (Başkan Yard.)

8- Süleyman Sönmez (Başkan Yard.)

9- Sefa Targıt (Başkan Yard.)

10- Orhan Turan (Başkan Yard.)

11- M. Şefik Tüzün (Başkan Yard.)

12- Sedat Şükrü Ünlütürk (Başkan Yard.)

13- Seda Kaya

14- Hasan Küçükkurt

15- Gülümsün Adalı

16- Faruk Ekinci

17- Senan İdin

18- Abdulnasır Duyan

19- Şahismail Bedirhanoğlu

20- Mithat Çiftçi

21- Yahya Alper Bektaş

22- Gültekin Okay Salgar

23- Erdal Akarsu

24- Mesut İşsever

25- Hatice Şahin Eroğlu

26- Fatma Semiz

27- Ali Tekin Çelik

28- Metin Yılmaz

29- Aydın Bandırma

30- Emin Bahri Uğurlu

31- İbrahim Yılmaz

32- Pelin Akın

33- Batu Aksoy

34- Mehmet Salih Özen

35- Ömer Ertuğrul Erdoğan

36- Memet Akbaş

37- Aynur Süleymanoğlu

38- Tuğrul Baran

39- Nur Ger