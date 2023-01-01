TÜRKONFED'de yeni dönem
Türkiye’nin ekonomi tabanlı en güçlü sivil toplum kuruluşlarından Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 23 Mayıs’ta Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.
Türkiye’nin her köşesinden iş insanlarının üye olduğu 20 federasyon ve 150 dernekten oluşan TÜRKONFED’in yeni yönetimi 39 kişiden oluştu. Yönetimi belirleyen Başkan Tarkan Kadooğlu şunları söyledi: “TÜRKONFED olarak Türkiye’nin her yerinde varız. Yaygın temsiliyet anlamında Türkiye’nin en önemli gönüllü sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Yeni dönemde çok güçlü çalışmalarla Türkiye ekonomisine yön verecek bir kuruluş olacağız. Türkiye’nin her köşesinde iş insanlarının ve farklı sektörlerin yaşadıkları sorunlara değineceğiz.”
İş dünyasının önemli isimleri yönetimde:
1- Tarkan Kadooğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
2- Yasemin Açık (Başkan Yard.)
3- Şeyhmus Akbaş (Başkan Yard.)
4- Ali Avcı (Başkan Yard.)
5- Ali Eroğlu (Başkan Yard.)
6- Hasan Kamil Hayali (Başkan Yard.)
7- Ahmet Kurt (Başkan Yard.)
8- Süleyman Sönmez (Başkan Yard.)
9- Sefa Targıt (Başkan Yard.)
10- Orhan Turan (Başkan Yard.)
11- M. Şefik Tüzün (Başkan Yard.)
12- Sedat Şükrü Ünlütürk (Başkan Yard.)
13- Seda Kaya
14- Hasan Küçükkurt
15- Gülümsün Adalı
16- Faruk Ekinci
17- Senan İdin
18- Abdulnasır Duyan
19- Şahismail Bedirhanoğlu
20- Mithat Çiftçi
21- Yahya Alper Bektaş
22- Gültekin Okay Salgar
23- Erdal Akarsu
24- Mesut İşsever
25- Hatice Şahin Eroğlu
26- Fatma Semiz
27- Ali Tekin Çelik
28- Metin Yılmaz
29- Aydın Bandırma
30- Emin Bahri Uğurlu
31- İbrahim Yılmaz
32- Pelin Akın
33- Batu Aksoy
34- Mehmet Salih Özen
35- Ömer Ertuğrul Erdoğan
36- Memet Akbaş
37- Aynur Süleymanoğlu
38- Tuğrul Baran
39- Nur Ger