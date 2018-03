TÜRKONFED ve Multinet Up’tan KOBİ’leri rahatlatacak işbirliği

KOBİ’lerde karşılıksız ve tahsil edilemeyen çek miktarının yüzde 35’lere kadar çıkması TÜRKONFED’i harekete geçirdi.

KOBİ’leri rahatlatacak bir adım atan TÜRKONFED, Multinet Up ile işbirliği yaparak bir Ortak Satın Alma Platformu kurdu. Platform derneklere üye şirketlere akaryakıttan kargo hizmetine, filo kiralamadan konaklamaya kadar birçok alanda yüzde 60’a varan avantajlı koşullarda tedarik imkanı sunuyor.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Orhan Turan, “Bu platform, özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren KOBİ’ler için önemli ölçeklerde değer yaratırken bu şirketlerin kurumsallaşmasına da güçlü bir katkıda bulunacak ve kayda değer maliyet avantajları sağlayacak. Bu platformdan herhangi bir tedarik kaleminde faydalanmak için sözleşme imzalayan şirketlere, özel tasarımlı TÜRKONFED KART gönderilecek. Bu kart hem TÜRKONFED’in hem de Ortak Satın Alma Platformu’nun temsil yüzü olacak” diye konuştu.

Multinet Up İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Yusuf Ziya Gündüz, “Bu platform, sadece bu şirketlerimiz için değil, Multinet Up’ın Anadolu’daki büyümesi ve değer yaratan akıllı çözümlerini Türkiye’nin her köşesine iletmesi açısından da bir dönüm noktası olacaktır” dedi.