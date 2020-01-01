Türksat 5A ve 5B uyduları için imzalar atıldı
3. Global Satshow, 9-10 Kasım’da uydu ve uzay sektörünün geleceğini şekillendiren firmaları, teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri ağırladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül’ün konuşmalarıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Türksat ve Airbus Defence and Space arasında Türksat-5A ve Türksat-5B uydularının yapım anlaşması için imza töreni düzenlendi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek; “Haberleşme uydularımızdan Türksat-5A 2020 yılında, Türksat-5B ise 2021 yılı içerisinde hizmete girecek. Bu kapsamda dünyanın önde gelen firmalarından Airbus D&S ile söz konusu uydularımızın üretimine ilişkin sözleşmeyi bugün imzaladık. Türkiye uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri konumunda ve aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Son dönemde uydu ekosistemi yerleşimi ve milli uydu ekosistemi geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bağlamda uzay teknolojileri alanında milli üretim noktasında çok önemli bir mesafe kat ettik” dedi.
Bakan Arslan, Türkiye'de havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, TBMM'de ilgili komisyondan geçtiğini hatırlattı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli imkanlarla uydu üretilmesi ve fırlatılmasının Türkiye adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek; “Haberleşme uydularımızdan Türksat-5A 2020 yılında, Türksat-5B ise 2021 yılı içerisinde hizmete girecek. Bu kapsamda dünyanın önde gelen firmalarından Airbus D&S ile söz konusu uydularımızın üretimine ilişkin sözleşmeyi bugün imzaladık. Türkiye uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri konumunda ve aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunuyor. Son dönemde uydu ekosistemi yerleşimi ve milli uydu ekosistemi geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu bağlamda uzay teknolojileri alanında milli üretim noktasında çok önemli bir mesafe kat ettik” dedi.