Türksat 5A ve 5B uyduları için imzalar atıldı

3. Global Satshow, 9-10 Kasım’da uydu ve uzay sektörünün geleceğini şekillendiren firmaları, teknoloji takipçileri, endüstri uzmanları ve girişimcileri ağırladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül’ün konuşmalarıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Türksat ve Airbus Defence and Space arasında Türksat-5A ve Türksat-5B uydularının yapım anlaşması için imza töreni düzenlendi.