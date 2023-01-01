TÜRSAB Başkanı yeniden

Başaran Ulusoy TÜRSAB’ın (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) 22. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla yapıldı.

Kurulun ikinci gününde acenteler yeni başkanı seçmek için sandık başına gitti. Başaran Ulusoy, başkanlığa yeniden seçildi. Ulusoy, dokuzuncu kez başkan seçilmiş oldu. TÜRSAB, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Başaran Ulusoy, Bülent Katkak, Çetin Gürcün, Burak Tonbul, Davut Günaydın, Ercan Mahmut Durmuş, Kerim Çavuşoğlu, Rıza Gençay, Numan Olcar.”

“Hizmet yarışına devam edeceğiz”: Sonuçların ardından bir konuşma yapan Başaran Ulusoy, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Maalesef bu sorunlara çözüm bulmak için girdiğimiz hizmet yarışında rekabeti, karalama, birbirimizi üzme noktalarına getirdik. 3.5 aydır arkadaşlarımdan çektiklerimi anamdan emdiğim süt gibi helal ediyorum. 16 yıldır TÜRSAB’ın kapısını herkese açık tuttum. Sizlerin sayesinde hiç yorulmadan elimden geldiğince hizmet vermeye çalıştım. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” dedi.‘