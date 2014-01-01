TÜRSAB'dan Turizm Destek Paketi Raporu

İkinci Destek Paketi Ekim-Kasım’da bekleniyor.

Hedef kaybı yüzde 10’da tutmak. 2014’te, 36.8 milyon yabancıyı ağırlayan Türkiye, 2015’te, başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)ülkeleri ve İran pazarındaki kan kaybını görerek erken harekete geçti. Çünkü söz konusu 13 ülke Türkiye için 89 milyar dolarlık gelir ve 10 milyonun üzerinde turist demek. Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Rusya’nın yanısıra Azerbaycan, Belarus,Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Ermenistan ve İran’ın yararlandığı destek paketi çerçevesinde bu ülkelerden gelen her uçağa 6 bin dolar destek verilmesini öngören paketin ilk etkisi hissedilmeye başlandı. Ocak-Şubat aylarında Türkiye’ye gelen turist sayısı toplamda yüzde 5.4 artarken,BDT ülkelerinde rakamlar yüzde 3.5 ekside görünüyor. En büyük kayıp ise yüzde 26.5 ile Türkiye turizminde önemli bir yere sahip olan Rusya’da. TÜRSAB’ın Turizm Destek Paketi Raporu’na göre Türkiye atılan bu adımlarla Rusya pazarındaki kan kaybını yüzde 10-15 seviyelerinde tutmayı planlıyor. Bunun içinde önümüzdeki dönemde bir paket daha açıklanması gündemde. TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 13 ülke için verilen yakıt desteğinin kan kaybına pansuman tedavisi yapacağına işaret etti: “15 Nisan tarihinden itibaren Rus turist pazarında bir hareketlilik başlayacağını öngörüyoruz.Bu dönemi en az kayıpla atlatmak için tüm turizm sektörü elbirliğiyle çalışmalı.Özellikle İran ve Rusya bizim için çok önemli iki pazar. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran’a yaptığı ziyaretin turizm için de büyük katkı yapacağına inanıyoruz.”