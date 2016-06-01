TÜRSAK’tan 13. ‘Geleceğin Sineması’ Yarışması

TÜRSAK Vakfı tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Beyoğlu Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 13.’sü düzenlenen ‘Geleceğin Sineması’ yarışması, devlete bağlı sinema ve iletişim okullarında okuyan öğrencilerin kısa film projelerini bekliyor.

Öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri için motive etmeyi ve hem senaryo, hem de film yapım aşamasında desteklemeyi amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi 1 Haziran 2016. Bugüne kadar 240 kısa filmin üretildiği Geleceğin Sineması yarışması; devlete bağlı sinema ve iletişim okullarındaki tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık.

Yarışma bu yıldan itibaren, bir tema sınırı içinde yenilikçi ve yaratıcı kurgularla üretilmesi amacıyla her yıl farklı bir tema altında gerçekleştirilecek. Böylece katılımcıların yaratıcılığını zorlamayı ve daha farklı boyutlara ulaştırmayı hedefleyen yarışmanın ilk teması “Kısa Kısa Beyoğlu” olarak belirlendi. 13. Geleceğin Sineması yarışmasının kazanan projeleri 30 Haziran 2016 günü duyurulacak. Yarışmanın ödül töreni ise Ekim ayında gerçekleştirilecek.