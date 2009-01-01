‘Tütün Tarımı ve Kalkınma Programı’ ekonomiyi güçlendiriyor

Philip Morris/Sabancı ve iş ortaklarının Adıyaman ve Hatay illerinde 2009 senesinde hayata geçirdikleri “Tütün Tarımı ve Kalkınma Programı” bu yıl 6. senesine girdi. İhracata uygun kalitede oryantal tütün yetiştirilmesini destekleyen program sayesinde, ihracat miktarı artarak devam ediyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle bir açıklama yapan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Filiz Yavuz Diren programla ilgili şunları söyledi: “Bugün 128 ülkede 4.3 milyon hektar alanda yaklaşık 7.5 milyon ton tütün üretimi yapılıyor. Dünya genelindeki ‘oryantal tütün’ üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren ve bu alanda ‘dünya lideri’ konumunda bulunan Türkiye için tütün tarımı ekonomik anlamda büyük önem arz ediyor. 2010-2014 arasında bölgeden alınan tütünün büyük bölümü ihraç edildi. Bu dönemde ihraç edilen tütünün değeri 50 milyon dolara ulaştı. Programla birlikte Adıyaman ve Hatay’daki köylerimiz ile dünya pazarları arasında ticaret köprüsü kuruldu. Program kapsamında yaklaşık 5 bin 500 çiftçiden tütün alır hale geldik. Milyonlarca dolarlık tütün alımının yanı sıra; bölgedeki tütün üretimine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri, eğitim programları, ekipman ve örnek çiftlikler için yaklaşık 3.5 milyon dolar yatırım yapıldı.”