TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016’da ödüller sahiplerini buldu

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016’, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ ve TSPB Başkanı İlhami Koç’un katılımıyla gerçekleşti.

Zirvede Yatırımcı İlişkileri Ödülleri de sahiplerini buldu. Yatırımcı ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç “Yatırımcı ilişkilerinin gelişmesinin şirketlere katkı sağladığını ve onların değerlerini yukarı çektiğini düşünüyorum. İyi yatırımcı ilişkileri yönetimi yaklaşımına sahip şirketlerin değerlerini daha da artırarak yollarına devam ettiklerini görüyoruz” dedi.