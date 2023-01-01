Üniversitelilerin favori yarışması “bizz@kampüs”te

Her yıl farklı bir Yıldız Holding markası ile üniversite öğrencilerinin yaratıcı projelerini ödüllendiren yarışma platformu bizz@kampüs’te, bu yıl ödüller 4. kez sahiplerini buldu. Sadece facebook/yildizkariyer üzerinden alınan başvurularla, üçer kişilik ekipler halinde katılan takımlar, bu yıl 8Kek için “en parlak fikirlerini” yarıştırdı.

117 üniversiteden 1730 takım ve 5190 öğrenci ile başvuru rekoru kıran yarışmada bu yıl ipi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Infinitus takımı “8Kek Shuffle” projesi ile göğüsledi. ODTÜ öğrencilerinden Arif Badem, Kübra Dal, Aybars Furkan Şanap’tan oluşan “Infinitus” takımı 15 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinden Sarp Boyacıoğlu, Ali Akbaş, Onur Oku’dan oluşan “Taş Kağıt Makas” Takımı “- 8Kek ” projesi ile ikinci olarak 10 bin TL ödül kazandı. Boğaziçi Üniversitesi’nden Burak Bent, Oğuzhan Mailmail, Eren Ekinci’nin “Suits” takımı “8Kek Waffle” projesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Safure Tuğba Nasuhbeyoğlu, Yeşim Bülbül, Hakan Turfanda’nın oluşturduğu “Whistle Takımı”, “İçi Dışı Sen” projesi ile üçüncülüğü paylaştılar. Üçüncüler ise 7500’er TL ile ödüllendirildiler. Dört grup da para ödülünün yanısıra gelecekte Yıldız Holding’de çalışma şansına bir adım yaklaşacakları staj yapma imkanına da kavuştu.

Törende konuşan Yıldız Holding Gıda-Ülker Grubu Başkanı Mehmet Tütüncü, “Gençler; proje yönetimi, ekip çalışması, yaratıcı fikir geliştirme-uygulama ve sunum yapma konularında ciddi bir deneyim kazandılar. Bu deneyim ile kalkınmanın temel dinamiklerinden olan inovasyon kültürüne de katkı sağladığımızı düşünüyorum” dedi.