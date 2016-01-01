Vaillant Group Türkiye’de Alper Avdel dönemi başladı

Vaillant Group Türkiye’nin başına 15 yıldır grup içerisinde görev yürüten Alper Avdel geçti. Avdel, Vaillant, DemirDöküm ve Protherm markalarının gelişim çalışmalarını yürütecek.

Alper Avdel, İstanbul’da basın mensuplarıyla biraraya gelerek sektöre ve kurumuna ilişkin bilgiler verdi. Avdel, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, “Ülkemiz krizlerin ertesinde büyüme eğilimi gösteriyor. Kur dengesizliği önümüzdeki süreçte üreticileri daha fazla ilgilendirecek bir konu. Olumsuzluklara rağmen Türkiye dünya iklimlendirme sektöründe ana üreticilerden biri. Kentsel dönüşüm, doğalgazın yeni gittiği şehirler ve inşaat sektörünün büyüme potansiyeli sektörümüzü olumlu etkiliyor” dedi.

Vaillant Türkiye’nin 2016’da yüzde 26 büyüdüğünü, pazar payını yüzde 2 artırdığını söyleyen Avdel, “Vaillant, Türkiye’de yaklaşık 1.4 milyon hanede tüketicilere hizmet veriyor” diye konuştu.