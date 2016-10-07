Vakıf Emeklilik 25 yaşında

Bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı şirketi Vakıf Emeklilik, çeyrek asırı geride bıraktı. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, 25 yıldır müşterilerini mutlu bir geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirterek, her yıl sektörün üzerinde büyümeyi başardıklarını vurguladı.

Obalı, şöyle devam etti: “2003 yılsonunda 48 bin 592 TL olan BES katkı payımızı 2015 yılsonu itibariyle 2 milyar 864 milyon TL’ye yükselttik. Fon büyüklüğünde ise 7 Ekim 2016 verilerine göre 4.42 milyar TL’ye ulaşmış durumdayız. 2003 yılında 237 olan katılımcı sayımızı 2015 yılsonu itibariyle 391 bin 165’e çıkardık.

BES’te yakaladığımız ivmeyi ferdi kaza sigortası prim üretiminde de devam ettirdik. 2004 yılında 180 bin TL olan prim üretimi ile yüzde 16.10 olan pazar payımızı 2015 yılsonunda 61 milyon TL prim üretimiyle yüzde 20.04’e çıkardık. İkinci sıraya yükseldik. 2004 yılında 20 milyon 838 bin TL olan hayat primi üretimimiz ise 2015 yılsonu itibariyle 182 milyon 363 TL’ye çıkarmış bulunuyoruz.” 2010 yılında sektörde ilk faizsiz fonları kuran şirketlerden biri olarak, faizsiz fonlar konusunda uzman personele sahip olduklarını belirten Özgür Obalı, “30 Eylül 2016 itibari ile şirketimizin faizsiz katılım fonları büyüklüğü 656 milyon TL’ye ulaşarak yüzde 20.35 pazar payı ile sektörde lideriz. Şirketimizin 25. yılında faizsiz fon büyüklüğümüz ile sektörde lider konumuna ulaşarak başarılarımızı taçlandırmış olduk” dedi.